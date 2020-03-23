محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة

ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء اليوم الأحد، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع إدارة المرافق، لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمراكز التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة المقررة للغلق أمام الجمهور من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا بجميع أنحاء الجمهورية، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

شملت الجولة عدد من الميادين والشوارع بالمحافظة، ورصد المحافظ خلالها كافتيريا تعمل داخل أحد نوادي النقابات وتقدم الطلبات للجمهور بالمخالفة، حيث وجه باتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المكان وتحرير المحاضر اللازمة.

وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ كل قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدي للعدوى بفيروس كورونا، مؤكدًا ‏اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرار الغلق، وكذلك التصدي بكل قوة لمن تسول له نفسه احتكار السلع والمغالاة في الأسعار.

وناشد جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في التصدي للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مؤكداً أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر الجهود التنفيذية والشعبية في التصدي للعدوى بالأمراض المختلفة ومنها فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020، كما تضمن القرار عدم سريان الغلق على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.