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السعودية تسجل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 3:31 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 3:31 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت «الصحة السعودية»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 511 حالة إصابة.

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