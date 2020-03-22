مسئول مصرفى: صفقة «عوده ــ أبوظبى الأول» لم تتأثر بأزمة كورونا

قال مسئول مصرفى رفيع المستوى إن الصفقة المحتملة لاستحواذ بنك ابوظبى الأول على بنك عوده مصر، لم تتأثر بأزمة فيروس كورونا.

أضاف المسئول فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن مستشارى الصفقة يواصلون إجراءات الفحص النافى للجهالة للبنك اللبنانى فى مصر منذ مطلع فبراير الماضى، والمتوقع ان تنتهى خلال شهر.

كانت مجموعة عودة اللبنانية قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس مستشارا مالية للصفقة، فى حين عين بنك «أبوظبى الأول» بنك «يو بى إس جروب» السويسرى لتقديم الخدمات الاستشارية بشأن مفاوضات الاستحواذ على بنك «عودة مصر».

وأعلنت مجموعة عوده اللبنانية منتصف يناير الماضى عن بيع فروعها فى مصر، حيث تلقت عرضا من بنك ابوظبى الأول الذى يقوم حاليا باجراءات الفحص النافى للجهالة لاصول «عوده ــ مصر» والتى بدأت فى الأول من فبراير. ويعتبر بنك عوده مصر من أهم الأسواق للمجموعة اللبنانية، حيث يستحوذ على 16.4% من أرباح المجموعة بنهاية يونيو الماضى، بينما تشكل أصوله نحو 9.2% من أصول المجموعة بالكامل.

انضم بنك عوده للسوق المحلية خلال مارس 2006، عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى، ونجح فى ترسيخ مكانته على مستوى العمل المصرفى خاصة فيما يتعلق بالقروض المشتركة، وزيادة عدد فروعه لأكثر من 45 فرعًا، ونشر أكثر من 128 ماكينة صراف آلى، وتعتبر مصر بالنسبة للبنك اللبنانى إحدى أهم الأسواق الرئيسية بجانب لبنان بلد المنشأ وتركيا.

ويشار إلى أن البنوك اللبنانية تمر بأزمة منذ شهور نتيجة الأحداث السياسية والاحتجاجات التى اندلعت فى البلاد مطالبة برحيل الحكومة، وهو ما أثر سلبًا على الأوضاع المالية للبنوك هناك لاسيما مع انخفاض الاحتياطى النقدى وضعف العملة واتجاه العملاء لسحب ودائعهم من القطاع المصرفى اللبنانى، وارتفاع معدلات الدولرة.