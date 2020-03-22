فوز 1209 مواطنين بقرعة الداخلية للحج العام الجاري في المنوفية

شهد إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، القرعة العلنية " لحجاج بيت الله الحرام" لوزارة الداخلية، والتي نظمتها مديرية الأمن بنادي الشرطة في شبين الكوم، وبحضور مندوب من وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأسفرت عن فوز 1209 مواطنين لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح «أبو ليمون»، في تصريح اليوم الأحد، أنه تم إجراء القرعة إلكترونيًا، وبدون حضور المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم عرض أسماء الفائزين بموقع وزارة الداخلية، مقدمًا التهنئة للفائزين.

وناشد المحافظ، الفائزين بالدعاء لمصر وأهلها للعبور من هذه الأزمة، مؤكدًا على توفير جميع سبل الدعم والرعاية؛ للتمتع بأداء مناسك الحج، وكذلك التواصل المستمر لحين عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

من جانبه قال مدير الأمن اللواء محمد ناجي إنه بلغ إجمالي المتقدمين لقرعة حجاج وزارة الداخلية لهذا العام 6048 مواطنًا ومواطنة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، فاز منهم 1209 مواطنين لأداء فريضة الحج لهذا العام، كما تم تذكية 135 تأشيرة لكبار السن.