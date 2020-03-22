قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تعامل حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع أزمة كورونا جيد حتى الآن، ويتعامل بواقعية كبيرة، خاصة أن أي استهتار مع ها الأمر سيكون له وقائع كارثية كما حدث في إيطاليا وإيران، لافتا إلى أن تعامل ووعي المصريين مع هذه الأزمة يتزايد كل يوم عن الآخر.

وأضاف "وهدان" في بيان له اليوم الأحد، أن مواجهة فيرس كورونا هي معركة حقيقية يجب فيها اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للخروج منها بسلام، وهناك عدد من الأمور يمكن أن تساعد في مواجهة أزمة كورونا منها، استدعاء أطباء وزارة الصحة الذين خرجوا من معاش من أجل الاستفادة من خبراتهم، والاستفادة من طلاب امتياز - آخر سنة في كلية الطب- وتوزيعهم ليقدمو الدعم لزملائهم في كافة المستشفيات، وبناء أماكن العزل الصحي بالظهير الصحراوي وبعيدا عن الكتلة السكنية للمواطنين.

وذكر وكيل النواب، أنه يجب فرض حظر جزئي على كافة البلاد وكذلك قيام وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي بتخصيص خطوط إنتاج لصناعة أجهزة تنفس ومحاليل وأدوية وسراير للمستشفيات ومواد معقمة وكمامات وغيرها من المواد اللأزمة للتعقيم.

وأشار إلى أن من ضمن الأمور الواجب توافرها لمواجهة هذه الأزمة هو استغلال مركز الشباب والفنادق وتسلمها لوزارة الصحة لعمل مستشفيات ميدانية وتجهيزها وتوزيع الأطباء عليها بإدارة وإشراف الأطباء وفقا لتوزيعهم الجغرافي، وكذلك استغلال المستشفيات الخاصة وإدخالها ضمن الأمر مع إعطاء حوافز لها لاستخدامها في حالة تطور الأمر.

وشدد على ضرورة تدخل رجال الأعمال والتبرع بالأموال وعمل صندوق خاصة لمواجهة هذه الأزمة يتم من خلال بناء مستشفيات ميدانية وتعقيم الأماكن وعمل تطبيق خاص بالمستشفيات التي يجب التوجه إليها بشكل مباشر في حالة شعور المريض بأعراض فيرس كورونا.