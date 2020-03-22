 روسيا ترسل 9 طائرات على متنها 100 متخصص لمساعدة إيطاليا في مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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روسيا ترسل 9 طائرات على متنها 100 متخصص لمساعدة إيطاليا في مكافحة كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 11:55 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 11:55 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيان أصدرته الوزارة أنه تم تجهيز حوالي 100 متخصص في مجال مكافحة الفيروسات، بينهم خبراء بارزون في مجال علم الفيروسات من وزارة الدفاع الروسية، للسفر إلى إيطاليا بهدف تقديم المساعدة.

وجاء في بيان الوزارة "إن مجموعة من حوالي 100 شخص جاهزة للمغادرة، تضم فريقا من كبار المتخصصين من وزارة الدفاع الروسية في مجال علم الفيروسات وعلم الأوبئة، الذين لديهم خبرة دولية كبيرة في مكافحتها، إلى جانب المعدات الحديثة لتشخيص وتنفيذ إجراءات التطهير".

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