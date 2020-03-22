بروتوكول تعاون بين الصحة والتضامن لاستئجار مقر مؤقت لمستشفى ببا المركزي ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لاستئجار مستشفى المودة الخاصة كمقر مؤقت لمستشفى ببا المركزي، حيث ستدخل المستشفى المركزي في خطة التطوير.

ووقع على البروتوكول كل من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وإحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن الإجراءات النوعية التي تتخذها المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لضمان عدم تأثر الخدمة الصحية بالتوازي مع استكمال خطة الدولة لتطوير المستشفيات، خاصة وأن المستشفى أقرت لجنة مختصة من الوزارة احتياجها للتطوير.

ويتضمن البروتوكول مديرية التضامن بدعم مديرية الصحة في استئجار مستشفى المودة الخاص بالجمعية الخيرية الإسلامية بمركز ببا "لمدة 3 سنوات"، على أن يكون الإيجار شاملًا الانتفاع بالأجهزة الطبية، وجميع لوازم المستشفى.

فيما تقر مديرية الصحة بضمان سلامة مبنى المستشفى والأجهزة الطبية بها، والمحافظة عليها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانتها وتسليمها بحالة مماثلة لحالتها الحالية، فضلًا عن التزام الصحة بسداد أية التزامات مالية تنشأ عن استخدام المستشفى وتشغيله.

وشهد توقيع البروتوكول، الذي تم تحت رعاية محافظ بني سويف، كل من: الدكتور عبدالله على مبروك، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة ببا، وأحمد حسين، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، ورجب أبوزيد، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بمركز ببا التابع لها مستشفى المودة.