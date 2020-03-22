ضبط عاطل بحوزته 1520 طربة حشيش في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل بحوزته 1520 طربة حشيش، وكيلو كوكايين، و100 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري، وذخائر، بمطروح.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، وكذا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع؛ لترويجها على عملائهما بمحافظة مطروح، مستغلين في ذلك الدروب الصحراوية الوعرة بالحدود الغربية، وقد أمكن رصدهما، وهما عاطلين وشقيقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدي براني في مطروح.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط أحدهما حال استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية بالقرب من منطقة سكنه وبحوزته (1520 طربة لمخدر الحشيش وزنت 221 كيلو - كيلو لمخدر الكوكايين - 100 ألف قرص مخدر - بندقية آلية - 120 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة - 3 خزائن لأسلحة نارية - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة والسلاح الناري والذخائر بقصد الاتجار مشاركةً مع شقيقه الهارب، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وقدرت قيمة المواد المخدرة بحوالي 21 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.