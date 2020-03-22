الهند تعلن حظر التجوال في أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار كورونا

ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الهند فرضت حظر التجوال في أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19



وكانت قد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند إلى 296 من بينهم 4 وفيات





ودعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى إنشاء صندوق موحد لدول جنوبي آسيا لمكافحة الوباء



وقال ناريندرا مودي، إن الهند ستقدم 10 ملايين دولار للصندوق بهدف مواجهة كورونا



وكان مودي أجرى محادثات، عبر مؤتمر بالفيديو، في السابق، مع زعماء بمنطقة جنوب آسيا، لتنسيق الاستجابة للأزمة في المنطقة