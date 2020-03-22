9 مساء الثلاثاء اطلاق قناة وزارة الثقافة المصرية علي اليوتيوب

اعلنت وزارة الثقافة المصرية عن البدء في البث التجريبي لقناتها الخاصة علي موقع الفيديوهات العالمي يوتويب، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي اطلاق قناة وزارة الثقافة المصرية علي شبكة الانتر نت ضمن مبادرة "خليك بالبيت .. الثقافة بين ايديك"، والتي اطلقتها الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في اطار جهود الدولة المصرية لحصار انتشار فيروس كورونا.

ونشر الاعلامي محمد منير المعداوي المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي صفحته الرسمية علي فيس بوك اليوم الاحد مقطع لفيديو دعائي للقناة يتضمن مقتطفات من المواد التي سيبداء بثها اون لاين اعتبارا من مساء الثلاثاء المقبل.

وعلق عليه قائلا : انتظرونا الثلاثاء 24 مارس 2020 التاسعة مساءً بداية البث التجريبى على قناة وزارة الثقافة ... مبادرة وزارة الثقافة (خليك في البيت ...الثقافة بين ايديك )..خليك اون لاين.