أعلن وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، أن فيروس كورونا المستجد تفشى في 17 ولاية، واصفًا الوضع الحالي لبلاده بأنه «يبعث على الخوف»، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، صباح اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، ارتفاع الوفيات في الجزائر بسبب فيروس كورونا إلى 12 حالة، فيما تم وضع 3328 مواطنا جزائريا رهن الحجر الصحى.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 300 ألف إصابة.