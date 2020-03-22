ارتفاع حالات كورونا بكمبوديا إلى 84 حالة بعد 31 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة في كمبوديا اليوم الاحد 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد) 19 ، ما يرفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 84 حالة، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

وذكر موقع "أيه كيه بي" الإعلامي الحكومي أن من بين الحالات الجديدة، اثنان من المرشدين الكمبوديين، و29 سائحا فرنسا، وهذا اكبر عدد من الاصابات الجديدة في يوم واحد، في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ووفقا للموقع ، تم فرض حجر صحي على الأشخاص الواحد والثلاثين في فندق في محافظة بريه سهانوك الساحلية.

والفرنسيون التسعة والعشرين إلى جانب شخصين آخرين من نفس المجموعة التي أكدت وزارة الصحة أن الفحوصات التي خضعوا لها جاءت إيجابية بالفيروس أمس السبت، وهم من السياح الفرنسيين الست والثلاثين الذين وصلوا إلى بريه سيهانوك يوم الأربعاء الماضي وكان من المخطط ترحيلهم يوم السبت.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الكمبودية إغلاق المدارس العامة والخاصة والمتاحف والنوادي الليلية ودور العرض إلى أجل غير مسمى، وحظر التجمعات الدينية والحفلات العامة بشكل مؤقت في محاولة للحد من انتشار الفيروس.