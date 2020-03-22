لجنة إفريقية تدعم مساعي رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أعلنت اللجنة الإفريقية للموارد الطبيعية في منطقة البحيرات العظمى، تأييدها ودعمها لمساعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تماشياً مع قرارات الاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات.

جاء ذلك خلال الاجتماع العشرين للجنة الذي عقد في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تُعنى بمكافحة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الأحد- أن الاجتماع ناقش استكمال متطلبات خارطة الطريق الخاصة بإنفاذ المبادرة الإقليمية لمحاربة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والتطورات في مشروع إصدار شهادة المنشأ الإقليمية الموحّدة.

وقال السفير حسين الأمين الفاضل سفير السودان لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في كلمة خلال الاجتماع، إن السودان يعتمد على موارده الطبيعية بصفة أساسية لتحقيق النمو، إلا أن العقوبات الاقتصادية ووضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب أثر سلبا على التزامات السودان المحلية والإقليمية وشكل تحديا كبيرا أمام الاستفادة من عائدات الصادرات السودانية واستيراد الاحتياجات الأساسية عبر الدوائر الاقتصادية والمصرفية العالمية.

ودعا السفير السوداني، اللجنة إلى دعم المساعي الرامية إلى رفع اسم السودان من قائمة الارهاب.