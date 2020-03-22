الدفاع الروسية: رصد 3 خروقات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات.

وقالت الدفاع الروسية - في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي وفقا لوكالة (سبوتنيك) الرووسية للأنباء - "إن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك كالتالي: حلب (1) وإدلب (1) اللاذقية (1)، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات".

يشار إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين قام خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ 4 عمليات إنسانية.