المجلس الأعلى للسلام بالسودان: مفاوضات جوبا تسير بصورة طيبة

أكد الدكتور سليمان آدم الدبيلو رئيس مفوضية السلام بالسودان، أن مفاوضات السلام السودانية الجارية حاليا بجوبا، تسير بصورة طيبة.

وأطلع المجلس الأعلى للسلام برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، على تقرير شامل للجنة العليا للطوارئ الصحية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي أتخذتها اللجنة، إضافة إلى القرارات المتوقع صدورها لمجابهة هذا المرض.

كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية حول ورقة الترتيبات الأمنية، التي اُرجأ فيها النظر للسادس والعشرين من الشهر الحالي لمزيد من التشاور.

وأوضح رئيس مفوضية السلام بالسودان، أن المجلس قرر إشراك أهل المصلحة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب السودان)، وإلحاقهم بوفد التفاوض في أقرب وقت ممكن.