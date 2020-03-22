بشار الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 22 مارس

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020، حسبما أوردت «الوكالة العربية السورية للأنباء»، «سونا»، مساء اليوم الأحد.