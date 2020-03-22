ميركل تخضع لعزل ذاتى بالمنزل بعد مخالطة طبيب مصاب بالكورونا

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ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج فى نبأ عاجل لها أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أخضعت نفسها لعزل ذاتى بالمنزل ، بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا .