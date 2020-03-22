 ميركل تخضع لعزل ذاتى بالمنزل بعد مخالطة طبيب مصاب بالكورونا - بوابة الشروق
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ميركل تخضع لعزل ذاتى بالمنزل بعد مخالطة طبيب مصاب بالكورونا

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
د ب أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 7:54 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 7:54 م

ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج فى نبأ عاجل لها أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أخضعت نفسها لعزل ذاتى بالمنزل ، بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا .


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