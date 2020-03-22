شفاء 23 حالة بكورونا في الجزائر و340 حالة مشتبه بها

كشف جمال فورار الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا في الجزائر اليوم الأحد ، عن تماثل 23 مصابا بالوباء للشفاء ومغادرتهم المستشفى، وإحصاء 340 حالة مشتبه بها.

ولفت فورار في تصريح للتلفزيون الحكومي أن عدد الحالات المشتبه بها بلغ 340 ، موضحا ان متوسط عمر المصابين يصل إلى 67 عاما.

كما أكد أن عدد الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 17 من مجموع 201 إصابة مؤكدة، 55 بالمئة منها سجلت بولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية ( 110 حالات).

ونوه فورار، ان حالتي الوفاة الجديدتين هي لمسنين يبلغان من العمر 82 و85 عاما كان يقيمان بالخارج وعادا مؤخرا إلى أهليهما بولايتي بجاية وخنشلة شرقي الجزائر.