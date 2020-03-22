الكويت تعلن حظر التجوال الجزئي في البلاد من 5 مساء حتى 4 صباحا

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أعلن مجلس الوزراء الكويتي حظر التجوال الجزئي في البلاد من الخامسة مساء حتى الرابعة صباحا، في إجراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.