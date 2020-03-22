 الكويت تعلن حظر التجوال الجزئي في البلاد من 5 مساء حتى 4 صباحا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تعلن حظر التجوال الجزئي في البلاد من 5 مساء حتى 4 صباحا

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 12:04 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 12:04 ص

أعلن مجلس الوزراء الكويتي حظر التجوال الجزئي في البلاد من الخامسة مساء حتى الرابعة صباحا، في إجراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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