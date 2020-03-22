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أعداد جريدة الشروق
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الأردن تنفي وفاة أردني بفيروس كورونا في الخارج

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 9:51 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 9:51 ص


نفت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، الأخبار التي تحدثت عن وفاة أردني بالخارج بسبب فيروس كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن الوزارة لم تبلغ رسميا حتى الآن عن إصابات بين المواطنين الأردنيين في الخارج، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبار حول وفاة طبيب أردني في ايطاليا، قال أن وفاته شخصت رسميا نوبة قلبية حادة ولم تشخص كورونا.

وأشار إلى تقليص الأعمال القنصلية في الدول التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس واقتصارها على الحالات الضرورية كإجراء احترازي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين الأردنيين ومنع الاحتكاك.

وأكد الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارات الأردنية في الخارج للتواصل مع المواطنين الأردنيين والاطمئنان عليهم وتقديم جميع الخدمات الممكنة.

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