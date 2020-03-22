ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا إلى 3026 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في النمسا، اليوم الأحد، إلى 3026 حالة تركزت معظمها في مدينة تيرول القريبة من الحدود الإيطالية.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية - في بيان اليوم - أن الزيادة في أعداد المصابين بلغت 6ر13% مقارنة باليوم السابق، والذي سجل 2666 حالة، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 626 إصابة في تيرول، و606 حالات في النمسا العليا، و422 في النمسا السفلى، و369 في فيينا، وفي ستيريا 393، وفورارلبرغ 249، وسالزبورغ 209، وكارينثيا 98، وبورغنلاند 54.. لافتة إلى إجراء 21368 اختبارًا طبيا حتى الآن، فيما شُفيت 9 حالات.