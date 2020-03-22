 ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا إلى 3026 حالة - بوابة الشروق
الأحد 22 مارس 2020 12:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا إلى 3026 حالة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 11:56 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 11:56 ص

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في النمسا، اليوم الأحد، إلى 3026 حالة تركزت معظمها في مدينة تيرول القريبة من الحدود الإيطالية.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية - في بيان اليوم - أن الزيادة في أعداد المصابين بلغت 6ر13% مقارنة باليوم السابق، والذي سجل 2666 حالة، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 626 إصابة في تيرول، و606 حالات في النمسا العليا، و422 في النمسا السفلى، و369 في فيينا، وفي ستيريا 393، وفورارلبرغ 249، وسالزبورغ 209، وكارينثيا 98، وبورغنلاند 54.. لافتة إلى إجراء 21368 اختبارًا طبيا حتى الآن، فيما شُفيت 9 حالات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك