الشرطة الألمانية تطالب بمعاقبة المخالفين لقيود الخروج من المنازل

قال يورج راديك، نائب رئيس مجل إدارة نقابة الشرطة الألمانية، إنه ينتظر من رؤساء حكومات الولايات بيانات واضحة عندما يعلنون عن قرارات وحظر يتعلق بفرض قيود على الخروج من المنازل بسبب عدوى فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال راديك إن من المهم أن" يفسر القادة المختصون بالإدارة، وأن يوضحوا، قراراتهم بحيث يتضح أن انتهاك هذه القيود سيقابل بعقاب".

ولم يبد راديك تفهما للذين اعتبروا أنفسهم غير معنيين بخطاب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والذي دعت فيه إلى مزيد من عدم الاختلاط على المستوى الاجتماعي " فبعض المواطنين لا يزالون يتصرفون بصورة تخلو من التضامن"، مشيرا إلى أن مثل هؤلاء الأشخاص مهددون بالتعرض لغرامة مالية أو حتى عقوبة الحبس.

وأوضح راديك أن أفراد الشرطة وموظفي المكاتب التنظيمية منتشرون حاليا في مجموعات كبيرة في الطرق من أجل تنفيذ قرارات الحظر " لأنه ليس كل مواطن يبدي تفهما".

وأكد راديك أنه لا يتوقع حدوث انهيار للنظام العام، وقال:"يمكننا التغلب على هذا، وقد تدربنا في عام 2007 على إدارة أزمة تمتد عبر الولايات".

ورأى راديك أن أعباء المهام التي تتحملها الشرطة الألمانية حاليا هي أكبر مما هي عليه في الأوقات العادية، وحذر من التسرع في الاستعانة بالجيش في المهام السلطوية بالشوارع وقال إن"جنود الجيش ربما أمكنهم غلق الطرق، لكن أمور الرقابة يجب أن تتولاها الشرطة".