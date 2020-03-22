طلب إحاطة برلماني لوقف مترو الأنفاق: بيئة خصبة لانتشار كورونا

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن إيقاف مرفق مترو الأنفاق، نتيجة حالة الزحام الكبير والتجمعات التي تسيطر عليه بشكل يومي؛ ما يمثل بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا والتي تبذل الدولة المصرية العديد من الجهود لمواجهته بشكل شامل.

وأكد طلعت في بيان له اليوم الأحد، أنه لا يخفى على أحد حجم الجهود المبذولة من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تجاه مواجهة فيروس كورونا، والسعي نحو منع أي تجمعات بمختلف محافظات مصر، حيث تم إيقاف المدارس والجامعات، وغلق المقاهي والمحلات والنوادي بشكل مؤقت، مع إيقاف تردد المصلين على المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، فضلًا عن وقف كافة فعاليات الكنائس المصرية، ومن ثم مواجهة كل أشكال التجمعات والزحام التي تشكل بيئة مناسبة لانتشار فيروس كورونا، مع مساعي واسعة من التوعية بضرورة البقاء فى المنزل دون الخروج للشارع إلا للضرورة القصوى، وغيرها من جهود التعقيم والتطهير للشوارع والأماكن والساحات.

وأضاف أنه برغم هذه الجهود والإجراءات الاحترازية المقدرة من الجميع، إلا أن الأوضاع بمرفق مترو الأنفاق والذي يستخدمه قطاع كبير من الشعب المصري، غير مطمئنة في ظل الزحام الكبير والتجمعات الأكبر التي تسيطر عليها بشكل يومي وعلى مدار الساعة، ومن ثم تكون المحاربة للتجمعات والتي تمثل السبب الرئيسي لانتشار الفيروس دون فائدة في ظل استمرار هذه التجمعات داخل مرفق حيوي مثل مترو الأنفاق.

وتابع: "الجميع يري الصور التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحجم هذه التجمعات والزحام الكبير، وبالتالي وقف العمل به أصبح ضرورة من أجل المرور من هذه الأزمة وحتى لا تكون النتائج وخيمة علي المجتمع".

ولفت طلعت إلى أنه بكل تأكيد وقف مرفق حيوي مثل مرفق مترو الأنفاق في دولة بحجم مصر، سيكون لها تأثيرات كبيرة على حركة المواصلات، ولكن نحن نمر بأزمة كبيرة وانتشار فيروس مثل الكورونا من خلال تجمعات المترو سيكون أكثر سلبية على المجتمع من وقف العمل به، ومن ثم على وزير النقل بالتسيق مع الحكومة دراسة هذا الملف بشكل جدي والتوصل إلى رؤية توافقية من شأنها وقف العمل بالمترو حتى مرور هذه الفترة، مع تفعيل التوعية بضرورة عدم خروج المواطنين للمنازل إلا للضرورة القصوى، على أن يتم دراسة مماثلة لأوضاع القطارات أيضا.