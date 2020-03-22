تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا في بنما وكولومبيا



سجلت كولومبيا، اليوم الأحد، أول حالة وفاة نتيجة فيروس "كورونا" ، وبنما ثلاث حالات وفاة.



وقالت وزارة الصحة الكولومبية، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "إن الضحية رجل عمره 58 عاما وكان يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة قرطاجنة الساحلية".



وأوضحت أن هذا الرجل نقل في الرابع من مارس سائحين إيطاليين في سيارته، وظهرت عليه أول أعراض بعد ذلك بيومين وكان يعالج من الضغط والسكري، وتم علاج هذا المريض لأول مرة في 13 مارس وتوفي بعد ذلك بثلاثة أيام.



وأظهرت الاختبارات اللاحقة إصابة شقيقته بالفيروس، وهي طبيبة كانت تعالجه وأحد الأشخاص الذين ركبوا معه في السيارة.. وسجلت كولومبيا حتى الآن 210 حالات إصابة بكورونا.



من جهتها .. قالت السلطات الصحية في بنما "إن شخصين آخرين توفيا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس في بنما إلى ثلاثة".



وتأكدت إصابة 245 شخصا بالفيروس في بنما حتى يوم السبت، ارتفاعا من 200 يوم الجمعة، حسبما قالت لورديس مورينو المديرة العامة لعلم الأوبئة في البلاد.