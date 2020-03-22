كرواتيا: زلازل زغرب تعرقل جهود مكافحة كورونا

قال وزير الصحة الكرواتي، فيلي بيروس، اليوم الأحد، إن سلسلة الزلازل التي ضربت العاصمة زغرب تعرقل جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن السلطات ستجلي المواطنين من المباني والمنازل المتضررة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن يتم نشر عناصر من الجيش والشرطة لمساعدة المواطنين في زغرب.

وضربت سلسلة من الهزات الأرضية العاصمة الكرواتية صباح اليوم الأحد، ما تسبب في أضرار للكثير من المباني، من بينها الكاتدرائية الشهيرة بوسط المدينة.

واضطرت السلطات إلى إخلاء مستشفيين اثنين، ما زاد المخاوف بشأن الوضع الصحي المقلق بالفعل من جراء انتشار فيروس كورونا.

وبلغت قوة الهزة الأكبر من بين هذه الهزات 3ر5 درجة على مقياس ريختر ووقعت عند الساعة 0640 صباحا بالتوقيت المحلي (0540 بتوقيت جرينتش) وشعر بها سكان سلوفينيا والبوسنة والهرسك.

وانهارت قمة أحد برجي الكاتدرائية الكاثوليكية، كما تناثرت الأنقاض في الكثير من الشوارع.

وحثت وزارة الداخلية السكان الذين فروا من منازلهم خوفا من انهيارها إلى المحافظة على "التباعد الاجتماعي" للتقليل من خطر انتشار فيروس كورونا.

ووقع الزلزال غداة إعلان كرواتيا أمس تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ اندلاع الأزمة. وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات حتى مساء أمس إلى 204 حالة.

وتم على الفور فرض قيود جديدة أكثر صرامة على حرية الحركة، إلا أن حالة الذعر التي تسببت فيها الهزات تسببت في اندفاع الناس إلى الشوارع.