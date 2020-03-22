قرارات «المركزى» لمواجهة كورونا

خفض الفائدة 3%

خفض الفائدة من 10 إلى 8% متناقصة على مبادرات التمويل العقارى والصناعى والسياحة

استثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى المطلوب بنسبة 100% لمدة عام

وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية، بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية

طرح شهادة ادخار بعائد 15% لمدة سنة من خلال بنكى الأهلى المصرى ومصر

رصد 3 مليارات جنيه من بنكى الأهلى ومصر لتنشيط البورصة

وقف قرار الاستعلام الميدانى عن موردى عملاء الائتمان

تأجيل سداد أقساط قروض الافراد لاغراض استهلاكية وعقارية لمدة 6 أشهر

تأجيل سداد اقساط قروض الشركات لمدة 6 أشهر بدون غرامات

إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات

زيادة الحد اليومى للسحب ببطاقات الخصم والائتمان

إلغاء الرسوم والعمولات عند استخدام نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية 6 أشهر

تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمد 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد

مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.