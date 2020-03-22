يستضيف برنامج "90 دقيقة" في حلقة الليلة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، في حوار خاص يتحدث فيه حول العديد من القضايا الاقتصادية الشائكة بالشارع المصري.

وخلال الحلقة التي تذاع في الثامنة مساء على قناة المحور الفضائية يجيب وزير قطاع الاعمال عن كيف تعامل مع فيروس كورونا وهل أثرت كورونا على قطاعات اقتصادية في مصر ؟ وكيف تأثر الاقتصاد العالمي بكورونا ؟

كما يكشف وزير قطاع الاعمال عن بشائر الحكومة في منظومة القطن المصري، ولماذا يخذله القطاع الخاص، ولماذا يفضل القطاع الخاص؟ وكيف تتعامل الحكومة مع الشركات الخاسرة ؟ وما هي رسائله للمصريين ؟