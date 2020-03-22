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البحرين تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 6:19 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 6:19 م

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل ثاني حالة وفاة في البلاد؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

أوضحت الوزارة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عامًا، كانت لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى أن المتوفية حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة لها بشكل مستمر.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 318 ألف إصابة.

 


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