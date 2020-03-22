 مدينة مرسي مطروح: غلق وتشميع 6 مقاهي لاستخدامها الشيشة وعدم التزامها بموعد الغلق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدينة مرسي مطروح: غلق وتشميع 6 مقاهي لاستخدامها الشيشة وعدم التزامها بموعد الغلق

أحمد سباق:
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 6:27 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 6:27 ص

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح بانه تم غلق وتشميع 6 مقاهي لاستخدامهم الشيشة بالإضافة لعدم التزامهم بقرار مجلس الوزراء بالغلق من الساعة 7 حتى 6 صباحا وذلك عن طريق الحملات المكبرة تحت إشراف نواب رئيس المدينة بالتعاون مديرية أمن مطروح متمثلة في شرطة المرافق.

وأضاف المعداوي بانه يتم الدفع بحملات من الساعة السابعة مساء يوميا؛ لمتابعة التزام المقاهي والكافيهات والمطاعم والذى يستمر تطبيق القرار حتى نهاية مارس، وذلك بتطبيق القرار بكل حزم وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه المخالفين أو الممتنع عن التنفيذ.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح بإنه تم توجيه انذرات لعدد من أصحاب المقاهي والمطاعم لعدم التزامهم بقرار مجلس الوزراء وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المطاعم المخالفة للقرار.

وأوضح رئيس المدينة علي مواصلة حملات تعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودار العبادة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالاضافة الي رش المبيدات للقضاء علي الحشرات الطائرة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .


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