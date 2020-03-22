أطفال أمريكيون يراسلون سكان عقار تحت الحظر بسبب كورونا: امرحوا وناموا جيدا

وسط أزمة تفشي كورونا، أطلق طلاب الصف الأول الابتدائي في مدرسة "يوجين فيلد" الابتدائية الواقعة في مدينة بارك ريدج بمقاطعة كوك بولاية إلينوي في الولايات المتحدة، بادرة أمل خلقت حالة من التفاؤل لدى الكثيرين، بكتابة رسائل إلى سكان أحد العقارات على بعد بضعة مبان.

يتعلم الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات، في مدرستهم ربط الحروف معًا لإنشاء الجمل، وتسجيل ملاحظاتهم وقصصهم ومشاعرهم، وكيفية التعبير عن التعاطف مع الآخرين، وهو الشيء الذي ألقى بظلاله على سكان المدينة ممن طبق عليهم الحظر الطبي لمنع تفشي فيروس كورونا، وبالتالي أصبحوا مقطوعين الصلة عن أقاربهم.

قرر الطلاب كتابة رسائل ورقية لجيران مدينتهم الواقعة فيها مدرستهم، وإرسالها لهم؛ لتهوين حدة الوحدة، بحسب موقع "شيكاغو تريبيون".

كان وراء الفكرة معلمة تدعى "جولي تشالبيرج"، فعندما أجبرت جائحة فيروس كورونا التاجي، المدارس، على الإغلاق وإلغاء الأنشطة ولقاءات الأصدقاء وتجمعات أفراد العائلة للحفاظ على مسافة جسدية مسئولة، بدأت وزملائها في التفكير حول كيفية استخدام دروس التعاطف التي تدرسها للأطفال في التخفيف عن جيرانهم.

فكرة "تشالبيرج" لم تكن نابعة من فراغ، بل كان يقف وراءها وفاة جدتها في يناير الماضي، بعد أن بلغت من العمر 94 عامًا، حيث كانت تذهب لزيارتها أسبوعيا باستمرار، ويبدو أن عيش جدتها وحيدة في سنواتها الأخيرة كان الدافع الأقوى للوصول لفكرة إرسال الرسائل الودودة للجيران.

تقول تشالبيرج: "بشأن السكان الذين فرض عليهم الحظر، فإن هذا يبعث على العزلة والارتباك".

عرضت تشالبيرج فكرة كتابة الرسائل على فريق التدريس ومديري المدرسة، وعلى الفور وافقوا جميعًا وقالوا إنهم "بحاجة لفعل ذلك".

بعدها تجمع طلاب الصف الأول وطلب المعلمون منهم كتابة جمل رقيقة والتحدث عن بعض هواياتهم المفضلة، وأن يدعون أخوتهم لكتابة الرسائل أيضًا.

وتضمنت رسالة أحد الأطفال: "آمل أن تنعم بالمرح، وأن تنام جيدا، وأن تشعر بتحسن".