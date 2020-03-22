الجزائر تسجل 17 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت الجزائر عن تسجيل 17 حالة وفاة؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، من بين 201 حالة تأكد إصابتها بالفيروس داخل البلاد، وذلك وفقًا للناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية «وأج»، قال «فورار» خلال لقاء إعلامي، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة من بينها 8 بالبليدة وحالتين بكل من ولايتي بجاية وخنشلة، لمغتربين في فرنسا يبلغان من العمر 82 و85 عامًا، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع الى 201 حالة منها 110 بالبليدة.

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس «كورونا» في الجزائر إلى أن «كل هذه الحالات عادية ولا تدعو للقلق».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 318 ألف إصابة.