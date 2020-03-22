«الهجرة» تتلقى 9453 طلبا وشكوى للمصريين العالقين في الخارج بسبب كورونا

• وتؤكد استمرار المتابعة لحل مشكلاتهم





تلقت غرقة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، 9453 من استفسارات وطلبات وشكاوى للمصريين العالقين بالخارج، تمثلت في 4543 رسالة عبر الواتساب، و4018 استفسارا وشكوى من العالقين عبر نماذج التسجيل على جوجل، و621 رسالة عبر فيسبوك، ونحو 181 بريدا إلكترونيا، و80 استفسارا وشكوى عبر الخط الساخن.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الاستفسارات والشكاوى تنوعت بين طلب العودة للعمل وانتهاء الإقامة وانتهاء التأشيرات والعودة النهائية للوطن وطلب العودة بعد انتهاء الزيارة، وأخرى حول تحاليل (PCR)، المشترطة من بعض الدول.

ونوهت بأن الشكاوى والاستفسارات الواردة للوزارة جاءت من عدة دول من بينها: (المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وقطر، وإيطاليا، وفرنسا، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والصين، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا).

وفي سياق متصل، استعرضت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومازن فهمي مساعد الوزير لشئون الجاليات، تقريرا حول أعمال غرفة العمليات لمتابعة أزمة العالقين المصريين في الداخل والخارج؛ بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة من بعض الدول خلال الفترة الماضية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID 19".

وأكدت مكرم، أن هناك تنسيقا بين مختلف الوزارات؛ لتوحيد الجهود لإيجاد حلول لمشكلات الحالات الإنسانية العالقة، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في حل مشكلات المصريين بالخارج، منوهة إلى أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تستقبلها؛ للعمل على حلها.

وأضافت أنه خلال الفترة الماضية وبناءً على ما ورد إلينا من شكاوى واستفسارات ومناشدات، قد تم التواصل مع سفير الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق عودة المصريين من حاملي الإقامات، بعد إجراء فحص "PCR"، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، كما تم التنسيق لتخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في المملكة السعودية.

ولفتت مكرم، إلى أنه تم أيضا التنسيق لحل أزمة المصريين العالقين في مطار الأردن، والتواصل والتنسيق لإعادة مصريين عالقين بالسودان، وتيسير استبدال تذاكر الطيران للمصريين الراغبين في العودة أو السفر قبل موعد تعليق الطيران في 19 مارس، كما تم التواصل مع الجهات المعنية بمصر والمغرب لعودة فريق عمل شركة السويس للحاويات، فضلًا عن التعاون والتنسيق لعودة 1700 طالب ومواطن مصري عالق على الحدود السودانية.

ولفتت إلى أن الوزارة أيضًا قد تلقت عددًا من الحالات الإنسانية والتي قامت بالتنسيق والتواصل مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة.

وأكدت أن الوزارة على تواصل دائم مع المصريين بالخارج، ولن ندخر جهدًا لتقديم كل المساعدات والتسهيلات لهم، موضحة أننا نتلقى الاستفسارات والشكاوى من خلال القنوات الشرعية لها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للوزارة، واستقبال رسائل وطلبات المواطنين على مدار الساعة.