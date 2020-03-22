وكالة الأنباء الفرنسية: أكثر من 150 ألف إصابة بفيروس كورونا في أوروبا

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وصل إجمالي عدد الإصابات المشخصة بفيروس كورونا، حتى الآن، في دول الاتحاد الأوروبي، إلى أكثر من 150 ألف إصابة.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، إن أكثر من 150 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا في دول أوروبا، وفقًا لتعداد أجرته الوكالة.