ضبط طالبة نشرت فيديو تحريضي عن وجود مصابين بفيروس كورونا في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، بالشرقية، اليوم الأحد، من ضبط طالبة جامعية؛ بثت مقطع فيديو يزعم وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" المُستجد داخل أحد المصانع بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات بقيام "شيماء.ع.ال.ع.ال" 27 سنة، طالبة ببرنامج التعليم المفتوح، ببث مقطع فيديو يزعم وجود إصابات بفيروس "كورونا" المُستجد بين العاملين بأحد مصانع بلبيبس.

وتبين أن الفيديو تحريضي يستهدف بث معلومات مغلوطة بهدف التحريض ضد الدولة ومؤسساتها في إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، فيما جرى ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3602 إداري بلبيس لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.