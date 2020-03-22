مدرب الأهلي: فايلر لا يحتاج صالح جمعة

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أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأحمر، لا يحتاج لصالح جمعة، صانع ألعاب الفريق.

وكشف قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: "صالح لاعب مميز، ولكنه خارج حسابات فايلر، واللاعب لديه عروض من فنلندا والبرتغال، ونتمنى له التوفيق".

وأوضح: "نتابع وليد أزارو أثناء إعارته للاتفاق السعودي، لجنة الكرة وإدارة النادي تثق في قدراته، وإلا لقررنا بيعه، ونتمنى عودته بشكل أفضل".

واختتم: "بادجي مهاجم جيد، وفايلر يعلم قدراته تماما، لكنه بحاجة لوقت للتأقلم والانسجام مع الأجواء وزملائه في الفريق".