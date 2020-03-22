مدرب الأهلي: فايلر لا يحتاج صالح جمعة

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأحمر، لا يحتاج لصالح جمعة، صانع ألعاب الفريق.
وكشف قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: "صالح لاعب مميز، ولكنه خارج حسابات فايلر، واللاعب لديه عروض من فنلندا والبرتغال، ونتمنى له التوفيق".
وأوضح: "نتابع وليد أزارو أثناء إعارته للاتفاق السعودي، لجنة الكرة وإدارة النادي تثق في قدراته، وإلا لقررنا بيعه، ونتمنى عودته بشكل أفضل".
واختتم: "بادجي مهاجم جيد، وفايلر يعلم قدراته تماما، لكنه بحاجة لوقت للتأقلم والانسجام مع الأجواء وزملائه في الفريق".