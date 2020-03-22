رومانيا تسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

أكدت السلطات الرومانية اليوم الأحد تسجيل أول حالتي وفاة لشخصين مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السلطات الرومانية أن الرجلين المتوفيين متقدمان في السن ومن أصحاب التاريخ المرضي، حيث كان أحدهما مصابا بالسرطان فيما كان الآخر يعاني من الفشل الكلوي، وكان يخضع لجلسات غسيل كلوي.

ووصل عدد حالات الإصابة بالعدوى في رومانيا إلى 433 حالة اليوم،بزيادة 66 حالة مقارنة بأمس السبت.

ومن المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ مساء اليوم إجراءات حظر التجول الليلي في البلاد، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على حرية التنقل.