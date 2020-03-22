وزير التعليم يوضح طريقة امتحانات طلاب مدارس STEM

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرارا بشأن امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

وأوضح أنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس STEM يتم امتحانهم وفقا للجدول المعلن سابقا.

وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس STEM، يتم اعتماد نتيجة الكابستون (المشروع) الخاصة بالفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني، ويؤدوا امتحان نهاية العام إلكترونيا، أسوة بزملائهم في التعليم العام

وأشار الي أن ذلك يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة للحفاظ في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.