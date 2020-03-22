الجيش الألماني يورد كمامات ومعاطف إلى منطقة موبوءة بكورونا

بدأ الجيش الألماني صباح اليوم الأحد تقديم مساعدات طوارئ إلى منطقة هاينسبرج التي تضررت على نحو خاص من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت قيادة عمليات الجيش في ولاية شمال الراين-فيستفاليا أن جنود الجيش قدموا لأطقم الإنقاذ في مدينة إركيلنتس 3000 قناع لحماية الجهاز التنفسي و15000 كمامة لحماية الفم والأنف، بالإضافة إلى 8000 معطف طبي.

وأضافت القيادة أن الجيش وفر أيضا جهازي تنفس اصطناعي لوحدات الرعاية المركزة.

وتعد منطقة هاينسبرج التي تقع على الحدود مع هولندا، منذ وقت مبكر، من النقاط الملتهبة في موجة عدوى الفيروس، وناشدت سلطات المنطقة الجيش الألماني تقديم المساعدة.

وقام الجيش بتجميع مواد المساعدات الطارئة من عدة أماكن في ألمانيا ونقلها على متن شاحنات إلى هاينسبرج.