جامعة الأزهر بأسيوط تواصل أعمال تعقيم وتطهير المباني للوقاية من كورونا



نفذت لجنة إدارة الأزمات بفرع جامعة الأزهر في أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد يوسف مدير مركز البحوث الزراعية ومنتجاتها بفرع الجامعة بأسيوط، خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على الجامعة لجميع كلياتها، ودفعت لجنة إدارة الأزمات بفريق لإجراء عمليات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة لكافة المباني والمنشآت بكليات الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وشملت الخطة كلية اللغة العربية بأسيوط والشريعة والقانون والبنات الإسلامية بأسيوط، وذلك لضمان سلامة تلك المواقع بما يحقق السلامة العاملين بها، وذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية من إدارة جامعة الأزهر لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامته الجميع.