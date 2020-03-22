محافظ الفيوم: الالتزام بقرار غلق المحلات يتخطى 98%

قال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تحرص على تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار لا يوجد به تهاون أو تراجع.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المحافظة داهمت نادي تابع لإحدى النقابات يقدم الخدمات، اليوم الأحد، واتخذت الإجراءات القانونية بالغلق، ذاكرًا أن الالتزام بقرار مجلس الوزراء يتخطى 98%.

وأشار إلى اكتمال نسبة الغلق الكامل لكل الأنشطة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا على تعامل المحافظة بصورة فورية عند رصد أي حالة مخالفة، وتطبيق القانون، فضلًا عن توقيع الغرامات المالية.

وذكر أنه «من السهل حصر تفشي العدوى في الدولة حال الالتزام بالإجراءات»، متابعًا أن المحافظة تشن حملات توعية على مدار اليوم، والمرور في الفترة الصباحية على الأماكن العامة والحكومية للتأكد من تطبيق الإجراءات.

ولفت إلى تحرير أكثر من 40 محضر تمويني ضد التجار الذين يبيعون المواد بأسعار أعلى من سعرها الطبيعي، بالإضافة إلى تعقيم مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري للأماكن الحكومية، والأماكن العامة.