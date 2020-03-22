علي الحجار يشجع الجمهور على البقاء في المنزل ببرنامج جديد وحفل أون لاين

في رسالة تضامن مع المواطنين أثناء فترة الالتزام بالمنزل جرّاء فيروس كورونا، أعلن الفنان علي الحجار، تقديم برنامج «ساعة تجلي» مع الملحن أحمد حمدي رؤوف؛ عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال الحجار في فيديو قصير قدمه للمتابعين، إن البرنامج الجديد يستهدف إحياء الأغنيات القديمة للفنان والتي ربما تكون غائبة عن الجيل الجديد من الشباب.





وفي السياق ذاته، أعلن الحجار، عن تحضيره لحفل أون لاين للجمهور سيتم تقديمه من ستديو الحجار الخاص به، على أن يعلن موعد الحفل الرسمي خلال يومين.



وتابع: «الحفل سيكون مباشر، ونسأل الله أن تمر هذه الفترة بخير».



وناشدت الحكومة المصرية المواطنين الالتزام بالبقاء في منازلهم كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا، كذلك صدر قرار عن مجلس الوزراء يلزم المقاهي والمطاعم والمولات بالإغلاق من الساعة مساءً حتى السادسة صباحًا.