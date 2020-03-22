رئيس قناة السويس يلتقي الملحق العسكري الأمريكي لبحث سبل التعاون

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التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، في مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، لواء رالف جروفر الملحق العسكري الأمريكي، وبرفقته العقيد بحري جوزيف مانيون الملحق البحري؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

أكد ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتلبية تطلعات كل الشركاء والعملاء من خلال التعامل برؤية واعية مع كل التحديات والظروف غير المواتية مثل موجة الطقس السيء وفيروس "كورونا المستجد".

واستعرض رئيس الهيئة، جهود تطوير المجرى الملاحي للقناة واستمرار عمليات الصيانة الدورية بواسطة كراكات الهيئة، بالإضافة إلى أعمال التطوير التي تشهدها محطات مراقبة الملاحة والمساعدات الملاحية، كما تطرق إلى إجراءات تأمين المجرى الملاحي، موجها التحية إلى القوات المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي.

ووجه ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي، أوضح فيها اتخاذ الهيئة لكل التدابير الاحترازية والوقائية لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة وسير العمل بصورة طبيعية في كل منشآت الهيئة، مع الحفاظ على دواعي السلامة والصحة العامة وفقاً لخطة الدولة وتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيما أعرب اللواء رالف جروفر الملحق العسكري الأمريكي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي وضمان استمرار الملاحة، مشيداً بكفاءة إجراءات التأمين والتدابير الاحترازية التي تتخذها الهيئة لسلامة المرشدين وأطقم السفن العابرة.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى الملحق العسكري الأمريكي.