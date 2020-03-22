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ألمانيا تعتزم حظر التجمعات لأكثر من شخصين

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 8:06 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 8:06 م

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية اتفقوا في اجتماع تشاوري على حظر التجمعات لأكثر من شخصين وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستثني الإجراء العائلات والأشخاص المقيمين في منزل واحد.

كانت مجموعة مؤلفة من 12 ولاية (من أصل 16 ولاية ألمانية) اتفقت قبل بدء المشاورات ، من حيث المبدأ على الحظر الشامل للمخالطة.

وهذه الولايات هي بادن فورتمبرج، وبرلين وبراندنبورج وبريمن وهامبورج وهيسن ومكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا السفلى وشمال الراين فيستفاليا وراينلاند بفالتس وشلزفيج هولشتاين وتورينجن.


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