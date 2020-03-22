تقليص عدد الموظفين بمقرات العمل الحكومي بسلطنة عُمان إلى ما لا يزيد عن 30% بسبب كورونا

أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في سلطنة عمان تقليص عدد الموظفين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% لإنجاز الأعمال الضرورية.

أضافت اللجنة - في بيان اليوم الأحد- أن بقية الموظفين سيباشرون أعمالهم عن بُعد وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قررت اللجنة منع التجمّعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين وإغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصّة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن..وإغلاق كافة محلات الصرافة على أن تقدم البنوك خدمات الصرافة مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وناشدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الجميع ضرورة الالتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات لما فيه الصالح العام.