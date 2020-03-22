أوغندا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البلاد

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أعلنت أوغندا اليوم السبت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المعرف باسم / كوفيد - 19 / فى البلاد.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وزارة الصحة الأوغندية القول إن حالة الإصابة لرجل يبلغ من العمر 36 عاما وكان قد وصل من الخارج.