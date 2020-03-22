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أوغندا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البلاد

د ب أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 3:16 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 3:16 ص

أعلنت أوغندا اليوم السبت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المعرف باسم / كوفيد - 19 / فى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وزارة الصحة الأوغندية القول إن حالة الإصابة لرجل يبلغ من العمر 36 عاما وكان قد وصل من الخارج.


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