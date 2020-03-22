تقارير: الحكومة الإسبانية تعتزم تمديد حظر التجول أسبوعين

كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الإسبانية تعتزم تمديد حالة الطوارئ وحظر التجول في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين آخرين، حتى الثاني عشر من أبريل المقبل وذلك لمواجهة الانتشار الحاد لعدوى فيروس كورونا.

وذكرت محطة تلفزيون "آر تي في إي" الحكومية وصحيفتا "ال بايس" و"إلموندو"، استنادا إلى دوائر حكومية، أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أخطر رؤساء الأقاليم بهذا خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد.

ويحتاج تمديد ما يعرف بحالة الاستنفار، أي الدرجة الثالثة من مرحلة الطوارئ، إلى موافقة البرلمان الإسباني.

وفرضت الحكومة الإسبانية يوم الأحد الماضي حالة طوارئ تتضمن حظرا للتجول لمدة 15 ساعة يوميا، مع عقوبات على المخالفين تتراوح بين الغرامة المالية والحبس.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررا بعدوى فيروس كورونا بعد إيطاليا.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس من 24926 حالة أمس السبت، إلى 28572 حالة اليوم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة القول إن حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بنسبة 30% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ 1720 حالة.