نصح الطاقم الطبي المُعالج لباهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي في ألمانيا بوجوب التزام الراحة التامة خلال الفترة المقبلة.

واشترط الطاقم الطبي للمحمدي أن يلتزم قائد الدراويش بالراحة التامة لمدة 20 يومًا، على أن يبدأ بعدها فترة التأهيل لمدة أسبوعين، ليعلن بعدها عن جاهزيته للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الإسماعيلي قد وافق على سفر باهر المحمدي الأسبوع الماضي إلى ألمانيا من أجل إجراء الفحوصات الطبية والمتابعة مع الطبيب الألماني من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها.

يُذكر أن باهر المحمدي كان قد تعرض لإصابة عبارة عن تمزق في أربطة الركبة خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي أمام الجونة بالدوري.