«كريدى أجريكول»: استثمارات الأجانب لن تتأثر بخفض الفائدة

قال ولى لطفى نائب العضو المنتدب لبنك كريدى اجريكول ان القرارات التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تؤكد سيطرته على جميع المعطيات ويعطى دفعة قوية للاقتصاد.

اضاف لطفى ان خفض الفائدة بنسبة 3% لن يؤثر سلبا على استثمارات الاجانب، قائلا «الاستثمار الاجنبى لن يجد سعر فائدة بالاسواق العالمية باقل درجة مخاطر مثلما يوجد فى مصر، وبالتالى مازلنا الاكثر جاذبية».

وكان المركزى المصرى قد خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل 3%، وهو الأكبر على الإطلاق، بعد اجتماع طارئ يوم الاثنين الماضى، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 25ر9%، و75ر10%، و75ر9% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 75ر9%.

واعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص 100 مليار جنيه مصرى (أى 6.4 مليار دولار)، من أجل مكافحة الفيروس.