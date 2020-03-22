الأوقاف تحدد نظام العمل بالمساجد خلال فترة الغلق



عقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم الأحد، احتماعا مع قيادات الوزارة لبيان آلية العمل بالمساجد خلال فترة الغلق.



وأسفر الاجتماع على إعادة توزيع العمال على جميع المساجد بحيث لايبقى هناك زاوية أو مسجد أو مصلى واحد ليس في مسؤولية أحد من العمال، مع التحذير من ترك مفاتيح أي مسجد أو زاوية مع أي من الأهالي، ويكمن تكليف العامل بالمسؤولية عن أكثر من مسجد للضرورة.



وخصصت الوزارة الخط التالي (01008806466) لتلقي أي مخالفات عبر المكالمة أو الرسالة للإبلاغ عن أي مخالفة في غلق المساجد.



وكان قد أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، لمنع انتشار فيروس كورونا بين الناس.



وقال جمعة خلال بيان له أمس، إنه بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين»



وأضاف سيكون الاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات بالصيغة التالية:



اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر

اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله... أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله.. أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله



ونبه على جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري للقرار.