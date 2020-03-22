رئيس ساوثهامبتون يقترح عودة الدوري الإنجليزي قريبا

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اقترح مارتين سيمينز الرئيس التنفيذي لنادي ساوثهامبتون عودة الدوري الإنجليزي الممتاز، والانتهاء من المنافسات في يونيو المقبل، في الوقت الذي تعاني فيه بريطانيا بشدة من أثار فيروس كورونا المستجد.

وقرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غلق كافة المدارس وأماكن عامة أخرى ضمن خطوات حكومته لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس الماضي تعطيل المسابقة حتى 30 ابريل المقبل على أقل تقدير، ليزيد الغموض بشأن مصير الموسم مع تبقي تسع جولات على نهايته.

وأوضح سيمينز أن الأندية "تأمل في استكمال الموسم" بحلول نهاية يونيو ، حتى لو كان ذلك يعني استمرار غياب الجماهير عن المباريات.

وأضاف "الحكومة ستحبذ عودتنا للعب لأننا مصدر متعة وإشارة على أن البلاد تعود إلى حالتها الطبيعية".

وأضاف "إذا جلس الناس في منازلهم لشهر أخر وجرى بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشات التلفاز كل يوم فهو أمر جيد".

وتنتهي عقود بعض اللاعبين بحلول 30 يونيو المقبل ولهذا السبب أوصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتحديد نهاية يونيو موعدا نهائيا لختام كافة الدوريات الأوروبية عقب تأجيل يورو2020.